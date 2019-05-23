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Зеленський лишив на посадах двох старих посадовців

На своїх посадах залишисьСвириденко, Сушкевича
Президент Володимир Зеленський звільнив і знову призначив на посади Уповноваженого президента з прав людей з інвалідністю та з питань реабілітації учасників бойових дій Валерія Сушкевича та Вадима Свириденка.
Зеленський лишив на посадах двох старих посадовців Фото: REUTERS / Valentyn Ogirenko, AFP

Відповідні укази опубліковані на сайті Адміністрації президента, інформує "Українська правда".

Так, указом №318/2019 Свириденка було звільнено з посади Уповноваженого президента з питань реабілітації учасників бойових дій, на яку він був призначений у листопаді 2018 року, а указом №319/2019 його знову призначили на цю посаду.

Щодо Сушкевича, то він був звільнений з  посади Уповноваженого президента з прав людей з інвалідністю указом №320/2019, а потім знову призначений указом №321/2019.

Він обіймає цю посаду з грудня 2014 року.

Нагадаємо, що раніше Зеленський призначив Андрія Богдана главою Адміністрації президента.

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23 05 2019 13:00
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