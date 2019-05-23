ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Володимир Зеленський звільнив і знову призначив на посади Уповноваженого президента з прав людей з інвалідністю та з питань реабілітації учасників бойових дій Валерія Сушкевича та Вадима Свириденка.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський лишив на посадах двох старих посадовців
На своїх посадах залишисьСвириденко, Сушкевича
Фото: REUTERS / Valentyn Ogirenko, AFP
Відповідні укази опубліковані на сайті Адміністрації президента, інформує "Українська правда".
Так, указом №318/2019 Свириденка було звільнено з посади Уповноваженого президента з питань реабілітації учасників бойових дій, на яку він був призначений у листопаді 2018 року, а указом №319/2019 його знову призначили на цю посаду.
Щодо Сушкевича, то він був звільнений з посади Уповноваженого президента з прав людей з інвалідністю указом №320/2019, а потім знову призначений указом №321/2019.
Він обіймає цю посаду з грудня 2014 року.
Нагадаємо, що раніше Зеленський призначив Андрія Богдана главою Адміністрації президента.
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