CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрезидент Володимир Зеленський хоче вивести Національну гвардію з підпорядкування Міністерства внутрішніх справ і передати президенту.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський має намір підпорядкувати собі Нацгвардію
У пояснювальній записці до законопроекту необхідність такого рішення пояснюється тим, що в умовах особливого періоду керівництво військовими формуваннями, зокрема Нацгвардією, не належить до сфери внутрішніх справ, а знаходиться в підпорядкуванні президента
Фото: Нацгвардія Facebook
Проект закону № 1007.
"Діяльність Національної гвардії спрямовується президентом через командувача Національної гвардії, який здійснює безпосереднє керівництво Національною гвардією".
"Тому у зв’язку з існуючими правовими колізіями постала необхідність внести відповідні зміни до законів "Про національну безпеку України" та "Про Національну гвардію України".
Новим проектом закону пропонується виключити всі згадки про міністра внутрішніх справ, а керівництво НГУ безпосередньо передати командувачу Нацгвардії.
Нагадаємо, що службовці Національної гвардії патрулюють вулиці міст України з 1 серпня.
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