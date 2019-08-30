Зеленський має намір підпорядкувати собі Нацгвардію У пояснювальній записці до законопроекту необхідність такого рішення пояснюється тим, що в умовах особливого періоду керівництво військовими формуваннями, зокрема Нацгвардією, не належить до сфери внутрішніх справ, а знаходиться в підпорядкуванні президента

Президент Володимир Зеленський хоче вивести Національну гвардію з підпорядкування Міністерства внутрішніх справ і передати президенту.

Фото: Нацгвардія Facebook

Проект закону № 1007. "Діяльність Національної гвардії спрямовується президентом через командувача Національної гвардії, який здійснює безпосереднє керівництво Національною гвардією". "Тому у зв’язку з існуючими правовими колізіями постала необхідність внести відповідні зміни до законів "Про національну безпеку України" та "Про Національну гвардію України". Новим проектом закону пропонується виключити всі згадки про міністра внутрішніх справ, а керівництво НГУ безпосередньо передати командувачу Нацгвардії. Нагадаємо, що службовці Національної гвардії патрулюють вулиці міст України з 1 серпня.

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