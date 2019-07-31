Нацгвардія починає патрулювати вулиці міст з 1 серпня

"Патрулювати будуть гвардійці п'ять днів на тиждень по 6 годин"

Службовці Національної гвардії патрулюватимуть вулиці міст України з 1 серпня.

"З 1 серпня 2019 року військовослужбовці Національної гвардії України виконуватимуть завдання з охорони громадського порядку у складі самостійних піших патрулів", - повідомляє прес-центр Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що до цього нацгвардійці несли службу спільно зі співробітниками Національної поліції.

Для забезпечення правопорядку будуть залучені близько 2 тисяч патрульних, 100 автомобілів і 100 службових собак.

"Патрулювати будуть гвардійці п'ять днів на тиждень по 6 годин", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів доручив Національній гвардії охороняти Вищий антикорупційний суд.