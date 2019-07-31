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Нацгвардія починає патрулювати вулиці міст з 1 серпня

"Патрулювати будуть гвардійці п'ять днів на тиждень по 6 годин"
Службовці Національної гвардії патрулюватимуть вулиці міст України з 1 серпня.
Нацгвардія починає патрулювати вулиці міст з 1 серпня Фото: Нацгвардія Facebook

"З 1 серпня 2019 року військовослужбовці Національної гвардії України виконуватимуть завдання з охорони громадського порядку у складі самостійних піших патрулів", -  повідомляє прес-центр Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що до цього нацгвардійці несли службу спільно зі співробітниками Національної поліції.

Для забезпечення правопорядку будуть залучені близько 2 тисяч патрульних, 100 автомобілів і 100 службових собак.

"Патрулювати будуть гвардійці п'ять днів на тиждень по 6 годин", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів доручив Національній гвардії охороняти Вищий антикорупційний суд.

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