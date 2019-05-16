Зеленський має намір залучити рекрутингові компанії до відбору кандидатів на держпосади
В четвер Зеленський і його HR-команда провели зустріч з представниками міжнародних рекрутингових і HR-агентств, таких як Hudson, Оdgers Вerndtson, Bayden, Ward Howell, повідомляють "Українські новини".
Під час зустрічі Зеленський наголосив на необхідності допомоги в оцінці кадрів.
"Тому що загалом ми хочемо провести прозорий конкурс на ці посади, знайти кращих менеджерів, які прагнуть до позитивних змін в своїх регіонах, мають стратегії розвитку і здатні залучати локальні і іноземні інвестиції", - сказав Зеленський.
Крім того, на зустрічі йшлося про головні критерії, яким повинні відповідати претенденти, серед яких професіоналізм, знання регіону, авторитет в місцевих громадах, чеснота, хороша репутація, досвід управління системами такого рівня.
"Ми дійсно хочемо знайти нових талановитих людей, хороших фахівців, які поділяють наші цінності. Це не популізм, це - наша мета", - заявив Зеленський.
Учасники зустрічі підтримали ініціативу Зеленського, пов'язану з кадровою політикою і виявили готовність до співпраці.
Нагадаємо, що Зеленський обізвав депутатів "дрібними шахраями".
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