Зеленський: Ми ліквідуємо Будівельну інспекцію
Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні ліквідують Державну архітектурно-будівельну інспекцію.
Про це він повідомив під час виїздного засідання уряду, зазначає "Економічна правда".
"За ці роки чиновники набудували хмарачос із різних схем і договорняків. Найбільшим джекпотом була видача дозволів у сфері містобудування.
У грудні минулого року ми почали це руйнувати, запрацював е-кабінет забудовника…
Але найбільш болючим залишається зловживання при будівництві великих об’єктів.
...Скажу три слова на які чекав весь чесний будівельний бізнес: Ми ліквідуємо ДАБІ
Процес отримання держпослуг буде прозорим і зручним, із мінімальним впливом чиновників", - заявив президент.
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