Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Зеленський: Ми ліквідуємо Будівельну інспекцію

"За ці роки чиновники набудували хмарачос із різних схем і договорняків. Найбільшим джекпотом була видача дозволів у сфері містобудування"
"У грудні минулого року ми почали це руйнувати, запрацював е-кабінет забудовника… Але найбільш болючим залишається зловживання при будівництві великих об’єктів. "
Зеленський: Ми ліквідуємо Будівельну інспекцію Фото: ДАБІ

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні ліквідують Державну архітектурно-будівельну інспекцію.

Про це він повідомив під час виїздного засідання уряду, зазначає "Економічна правда".

"За ці роки чиновники набудували хмарачос із різних схем і договорняків. Найбільшим джекпотом була видача дозволів у сфері містобудування.

У грудні минулого року ми почали це руйнувати, запрацював е-кабінет забудовника…

Але найбільш болючим залишається зловживання при будівництві великих об’єктів. 

...Скажу три слова на які чекав весь чесний будівельний бізнес: Ми ліквідуємо ДАБІ

Процес отримання держпослуг буде прозорим і зручним, із мінімальним впливом чиновників", - заявив президент.

Читайте також: ДАБІ дала "зелене світло" для модернізації та будівництва нових навчальних закладів

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 03 2020 12:25
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.