Зеленський: Ми ліквідуємо Будівельну інспекцію "За ці роки чиновники набудували хмарачос із різних схем і договорняків. Найбільшим джекпотом була видача дозволів у сфері містобудування"

"У грудні минулого року ми почали це руйнувати, запрацював е-кабінет забудовника… Але найбільш болючим залишається зловживання при будівництві великих об’єктів. "

Фото: ДАБІ

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні ліквідують Державну архітектурно-будівельну інспекцію. Про це він повідомив під час виїздного засідання уряду, зазначає "Економічна правда". "За ці роки чиновники набудували хмарачос із різних схем і договорняків. Найбільшим джекпотом була видача дозволів у сфері містобудування. У грудні минулого року ми почали це руйнувати, запрацював е-кабінет забудовника… Але найбільш болючим залишається зловживання при будівництві великих об’єктів. ...Скажу три слова на які чекав весь чесний будівельний бізнес: Ми ліквідуємо ДАБІ Процес отримання держпослуг буде прозорим і зручним, із мінімальним впливом чиновників", - заявив президент. Читайте також: ДАБІ дала "зелене світло" для модернізації та будівництва нових навчальних закладів

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