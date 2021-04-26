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Зеленський: Ми на фініші узгодження встановлення "режиму тиші" на Донбасі

Українська сторона робить все можливе для встановлення перемир'я
"Я вважаю, що ми вже на фініші цього узгодження. Засідання ТКГ, насамперед підгрупи з безпеки, буде ще завтра, буде продовження. Мені здається, усі сторони вже все узгодили. Не погодили лише документальне формулювання цієї угоди", - повідомив Зеленський.
Зеленський: Ми на фініші узгодження встановлення "режиму тиші" на Донбасі Фото: zik.ua

Тристороння контактна група майже завершила узгодження "великоднього перемир'я" на Донбасі, заявив президент України Володимир Зеленський, зазначає "Інтерфакс-Україна".

"Я вважаю, що ми вже на фініші цього узгодження. Засідання ТКГ, насамперед підгрупи з безпеки, буде ще завтра, буде продовження. Мені здається, усі сторони вже все узгодили. Не погодили лише документальне формулювання цієї угоди", - повідомив Зеленський на брифінгу у понеділок.

Президент наголосив, що українська сторона робить все можливе для встановлення перемир'я.

"Ми дуже цього хочемо, ми дуже до цього прагнемо, і дуже хочеться, щоб на Великдень не було пострілів, не було смертей. Для цього все робиться, українська сторона вже все для цього зробила", - додав він.

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26 04 2021 14:38
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