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Зеленський на 17 вересня скликає РНБО

"Президент України Володимир Зеленський доручив секретареві Ради національної безпеки і оборони України Олексію Данілову організувати проведення 17 вересня 2021 року о 17.00 в м. Київ засідання РНБО України (Офіс Президента України)
Президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 17 вересня, скликає засідання Ради національної безпеки й оборони.
Зеленський на 17 вересня скликає РНБО Фото: з вільного доступу
Про це Укрінформу повідомило поінформоване джерело.
 
"Президент скликає РНБО", - зазначив співрозмовник.
 
За його словами, засідання відбудеться традиційно у п'ятницю ввечері.
 
Згодом на Фейсбуці РНБО з'явилась інформація, що засідання відбудеться о 17.00.
 
"Президент України Володимир Зеленський доручив секретареві Ради національної безпеки і оборони України Олексію Данілову організувати проведення 17 вересня 2021 року о 17.00 в м. Київ засідання РНБО України (Офіс Президента України)", - ідеться в повідомленні.
 
Як зауважили у Радбезі, "усі члени РНБО України поінформовані про дату, час та місце проведення засідання".
 
Як повідомлялося, попереднє засідання Радбезу відбулося 20 серпня. Тоді, зокрема, було ухвалено рішення про застосування персональних обмежувальних санкцій щодо народного депутата Андрія Деркача та кількох медійників, зокрема засновника видання "Страна" Ігоря Гужви та блогера Анатолія Шарія.
 
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16 09 2021 15:37
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