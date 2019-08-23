Зеленський надав громадянство України 11 іноземцям
Згідно з документом, українські паспорти отримають 11 осіб. Серед них - Тімерхан Мунаєв, син командира міжнародного миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва Іси Мунаєва. Батько Тімерхана загинув під Дебальцевим у лютому 2015 року, - повідомляється на сайті президента.
"Всі особи, які прийняті до громадянства України згідно з цим указом, брали безпосередню участь у захисті суверенітету і територіальної цілісності України на сході країни", - наголошується в повідомленні.
Нагадаємо, 13 серпня президент доручив спростити отримання громадянства для росіян, переслідуваних за політичні переконання.
У липні Зеленський надав громадянство п'ятьом росіянам і двом білорусам. Двоє грузин, яким Зеленський надав громадянство, через два місяці попалися на пограбуванні.
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