Зеленський надав громадянство України 11 іноземцям

"Всі особи, які прийняті до громадянства України згідно з цим указом, брали безпосередню участь у захисті суверенітету і територіальної цілісності України на сході країни"

Президент Володимир Зеленський підписав указ про надання громадянства особам, які брали участь у захисті територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.

Згідно з документом, українські паспорти отримають 11 осіб. Серед них - Тімерхан Мунаєв, син командира міжнародного миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва Іси Мунаєва. Батько Тімерхана загинув під Дебальцевим у лютому 2015 року, - повідомляється на сайті президента.

"Всі особи, які прийняті до громадянства України згідно з цим указом, брали безпосередню участь у захисті суверенітету і територіальної цілісності України на сході країни", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, 13 серпня президент доручив спростити отримання громадянства для росіян, переслідуваних за політичні переконання.

У липні Зеленський надав громадянство п'ятьом росіянам і двом білорусам. Двоє грузин, яким Зеленський надав громадянство, через два місяці попалися на пограбуванні.