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ПОЛІТИКА

Зеленський намагається змусити НАТО переписати підсумкове комюніке – The Guardian

11 липня 2023, 18:23
Зеленський намагається змусити НАТО переписати підсумкове комюніке – The Guardian
У блоці прокоментували повідомлення президента України, опубліковане на шляху до Вільнюського саміту.

Президент України Володимир Зеленський, ймовірно, вдався до жорсткої публічної дипломатії в останній момент, намагаючись спонукати держави-члени НАТО переписати заключну декларацію саміту у Вільнюсі або ж комюніке до завершення події в середу, 12 липня.

Про це пише The Guardian із посиланням на думку джерел в Північноатлантичному Альянсі.

Такі припущення виникли на тлі заяви глави України, опублікованої на шляху до Вільнюса. Зеленський написав, що українська сторона отримала сигнали про обговорення формулювань без України. "І я хочу підкреслити: це формулювання тільки щодо запрошення, а не щодо членства України", – додав він.

Президент назвав безпрецедентною та абсурдною ситуацію, коли нема жодних часових рамок для запрошення й членства нашої країни в НАТО. І до цього, за словами Зеленського, додається "якесь дивне формулювання про "умови" навіть для запрошення України". 

"Це схоже на те, що немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом Альянсу. А значить, залишається можливість торгуватися членством України в НАТО – у переговорах із росією. А для росії це означає мотивацію й надалі продовжувати свій терор. Невизначеність – це слабкість. І я відверто обговорю це на саміті", – наголошував він.

НАТОЗеленський.

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