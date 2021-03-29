Зеленський наполягає на розробці "паспортів вакцинації" в Україні

Президент Володимир Зеленський наполягає на створенні в Україні системи "паспортів вакцинації" проти COVID-19 в Україні та охопленні 70% дорослого населення щепленнями.

Про це він заявив під час селекторної наради, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

"Ці "паспорти" вже розробляються і країнами Європейського Союзу, і США, і Швейцарією, й Ізраїлем – тобто багатьма розвиненими країнами, які активно працюють над створенням колективного імунітету проти коронавірусу. Нам теж треба розробити свою систему відповідної "паспортизації", також для стримування поширення коронавірусної хвороби необхідно охопити 70% дорослого населення щепленнями проти COVID-19", – сказав Президент.

Своєю чергою віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив, що МОЗ і Мінцифри від самого початку стежать за якістю даних у реєстрі вакцинованих. За його словами, це дасть змогу відображати «паспорти вакцинації», коли буде необхідно.

Як повідомлялося, в Україні станом на 28 березня від COVID-19 вакциновано 198 464 особи, за добу 28 березня було щеплено 1 585 осіб.

23 лютого в Україну прибула партія із 500 тис. доз вакцини проти коронавірусу CoviShield, яка розроблена Оксфордським університетом та компанією AstraZeneca.

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