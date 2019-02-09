Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Зеленський наполягає на ухваленні нового Трудового кодексу до 2020 року

Також до січня, за словами Зеленського, необхідно затвердити план з дерегуляції і переведення надання дозвільних документів в електронну форму.
Відповідальність за тіньове ведення господарства повинна бути посилена.
Зеленський наполягає на ухваленні нового Трудового кодексу до 2020 року

о 1 січня 2020 року необхідно доопрацювати та ухвалити новий Трудовий кодекс України.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з керівництвом Верховної Ради, Кабінету Міністрів і правоохоронних органів, повідомляє LB.ua.

Серед іншого, на думку президента, потрібно звузити сфери неформальної зайнятості, зокрема, суттєво посиливши відповідальність за тіньове ведення господарства.

Також до січня, за словами Зеленського, необхідно затвердити план з дерегуляції і переведення надання дозвільних документів в електронну форму. Також в електронний вигляд повинні бути переведені топ-30 найбільш популярних сервісів для громадян і бізнесу. Крім того, варто спростити порядок і зменшити вартість підключення для громадян і бізнесу до електричних та газових мереж, якими володіють приватні монополісти.

Для реалізації проєкту "Держава в смартфоні" президент вважає за необхідне провести повний аудит державних реєстрів та їх упорядкування, здійснити верифікацію та встановлення тотожності даних про громадян в базових реєстрах і поширення унікального ідентифікатора для зв'язаних даних.

Серед іншого, глава держави наголосив на необхідності створення умов для проведення електронних виборів і електронного перепису населення. Також серед пріоритетів - прискорення наповнення Єдиного державного демографічного реєстру; введення єдиного порталу електронних послуг, електронного кабінету громадянина з доступом до інформації про себе з реєстрів та впровадження електронних послуг "еМалятко", ID14, eHealth.

Нагадаємо, що Зеленський доручив відновити велику приватизацію.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 09 2019 22:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"

197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.