Зеленський наполягає на ухваленні нового Трудового кодексу до 2020 року

Також до січня, за словами Зеленського, необхідно затвердити план з дерегуляції і переведення надання дозвільних документів в електронну форму.

Відповідальність за тіньове ведення господарства повинна бути посилена.

о 1 січня 2020 року необхідно доопрацювати та ухвалити новий Трудовий кодекс України.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з керівництвом Верховної Ради, Кабінету Міністрів і правоохоронних органів, повідомляє LB.ua.

Серед іншого, на думку президента, потрібно звузити сфери неформальної зайнятості, зокрема, суттєво посиливши відповідальність за тіньове ведення господарства.

Також до січня, за словами Зеленського, необхідно затвердити план з дерегуляції і переведення надання дозвільних документів в електронну форму. Також в електронний вигляд повинні бути переведені топ-30 найбільш популярних сервісів для громадян і бізнесу. Крім того, варто спростити порядок і зменшити вартість підключення для громадян і бізнесу до електричних та газових мереж, якими володіють приватні монополісти.

Для реалізації проєкту "Держава в смартфоні" президент вважає за необхідне провести повний аудит державних реєстрів та їх упорядкування, здійснити верифікацію та встановлення тотожності даних про громадян в базових реєстрах і поширення унікального ідентифікатора для зв'язаних даних.

Серед іншого, глава держави наголосив на необхідності створення умов для проведення електронних виборів і електронного перепису населення. Також серед пріоритетів - прискорення наповнення Єдиного державного демографічного реєстру; введення єдиного порталу електронних послуг, електронного кабінету громадянина з доступом до інформації про себе з реєстрів та впровадження електронних послуг "еМалятко", ID14, eHealth.

Нагадаємо, що Зеленський доручив відновити велику приватизацію.