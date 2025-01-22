Зеленський наполягає на залученні США до гарантій безпеки для України

Зеленський зазначив, що у європейських країн не буде достатньої кількості військових, щоб забезпечити достатньо потужний контингент, аби стримати росію.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що потенційний контингент західних союзників на території України у рамках гарантій безпеки обов’язково потребує участі США.

Про це він сказав в інтерв’ю Bloomberg на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

Зеленський зазначив, що у європейських країн не буде достатньої кількості військових, щоб забезпечити достатньо потужний контингент, аби стримати росію від нової агресії, та що інше рішення поглибило би протиріччя у НАТО.

"Це неможливо без Сполучених Штатів… Навіть якщо деякі наші європейські друзі думають, що це реально – ні. Ніхто не ризикуватиме без США", – сказав президент.

Також Зеленський висловив думку, що для потенційного миротворчого контингенту союзників у рамках гарантій безпеки для України потрібно не менше 200 тисяч осіб, щоб він справді був фактором стримування.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп поставив перед своїм спецпосланцем в Україні Кітом Келлогом завдання завершити українську війну за 100 днів.

За інформацією джерел видання, новий американський лідер має намір особисто контролювати перебіг переговорного процесу щодо України.