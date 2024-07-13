Зеленський наступного тижня відвідає Ірландію та Сполучене Королівство
13 липня 2024, 10:19
Володимир Зеленський
Президент України візьме участь у засіданні лідерів формату Європейської політичної спільноти.
Наступного тижня президент України Володимир Зеленський відвідає Велику Британію, щоб виступити перед європейськими лідерами в Бленхеймському палаці на заході, які збираються обговорити Україну, європейську безпеку та демократію.
Про це повідомляє The Guardian.
Зеленський також здійснить свій перший візит до Ірландії в суботу вранці.
The Guardian пише, домовленості президента про поїздки рідко підтверджуються, але джерело сказало, що "90% впевненості", що Зеленський там буде.
У Британії Президент приєднається до лідерів із 50 країн на засіданні Європейської політичної спільноти - формату, який свого часу запропонував Емманюель Макрон. Допомога Україні має стати однією із провідних тем заходу.
Зеленський також матиме нагоду зустрітися не лише із прем'єром Кіром Стармером, але й з цілою групою лейбористів, зацікавлених у розширенні співпраці між Сполученим Королівством та Україною.