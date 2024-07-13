Зеленський наступного тижня відвідає Ірландію та Сполучене Королівство

Президент України візьме участь у засіданні лідерів формату Європейської політичної спільноти.

Наступного тижня президент України Володимир Зеленський відвідає Велику Британію, щоб виступити перед європейськими лідерами в Бленхеймському палаці на заході, які збираються обговорити Україну, європейську безпеку та демократію.

Про це повідомляє The Guardian.

Зеленський також здійснить свій перший візит до Ірландії в суботу вранці.

The Guardian пише, домовленості президента про поїздки рідко підтверджуються, але джерело сказало, що "90% впевненості", що Зеленський там буде.