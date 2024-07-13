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Зеленський наступного тижня відвідає Ірландію та Сполучене Королівство

13 липня 2024, 10:19
Зеленський наступного тижня відвідає Ірландію та Сполучене Королівство
Володимир Зеленський
Президент України візьме участь у засіданні лідерів формату Європейської політичної спільноти.

Наступного тижня президент України Володимир Зеленський відвідає Велику Британію, щоб виступити перед європейськими лідерами в Бленхеймському палаці на заході, які збираються обговорити Україну, європейську безпеку та демократію.

Про це повідомляє The Guardian.

Зеленський також здійснить свій перший візит до Ірландії в суботу вранці.
 
The Guardian пише, домовленості президента про поїздки рідко підтверджуються, але джерело сказало, що "90% впевненості", що Зеленський там буде.
 
У Британії Президент приєднається до лідерів із 50 країн на засіданні Європейської політичної спільноти - формату, який свого часу запропонував Емманюель Макрон. Допомога Україні має стати однією із провідних тем заходу.
 
Зеленський також матиме нагоду зустрітися не лише із прем'єром Кіром Стармером, але й з цілою групою лейбористів, зацікавлених у розширенні співпраці між Сполученим Королівством та Україною. 

 

війна в Україніросія окупантиВолодимир Зеленський

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