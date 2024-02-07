Зеленський наступного тижня здійснить свій другий візит до Німеччини – ЗМІ

За даними видання, Зеленський планує свій візит під час Мюнхенської безпекової конференції, яка відбудеться з 16 по 18 лютого.

резидент України Володимир Зеленський відвідає Німеччину наприкінці наступного тижня. Це буде його другий візит до країни з моменту початку повномасштабного вторгнення рф.

Про це повідомляє Tagesspiegel.

За даними видання, Зеленський планує свій візит під час Мюнхенської безпекової конференції, яка відбудеться з 16 по 18 лютого.

Програма і точний розклад поки що засекречені з міркувань безпеки.

Голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Хойсген не захотів підтвердити виданню факт участі українського президента в заході. Однак він повідомив, що організатори докладають зусиль, щоб забезпечити присутність глави держави з Києва.

"Зеленському було передано запрошення", - заявив він.

14 травня минулого року президент України перебував із першим з початку повномасштабної війни офіційним візитом до Німеччини.

Німеччина є одним з основних союзників України після початку повномасштабного вторгнення росіян.

На останньому засіданні у форматі "Рамштайн" міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про надання Україні шести вертольотів Sea King.