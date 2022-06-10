Зеленський натякнув на вступ України до ЄС до 2030 року

Заявка України на проведення Чемпіонату світу у 2030 році має, у тому числі символічне значення, коли три країни ЄС – Іспанія, Португалія та Україна – разом його прийматимуть.

Тим самим глава держави натякнув, що Україна може стати членом ЄС у найближче десятиліття.

"Справа не тільки в тому, що наші країни відповідають критеріям, яких необхідно дотримуватись, щоб отримати право на проведення чемпіонату. Справа ще й у тому, що буде дуже символічно, коли три країни Європейського союзу зможуть разом провести Чемпіонат світу", - заявив Зеленський.

Він зазначив, що шанс на схвалення заявки є досить високим.

Нагадаємо, Україна приєдналася до Португалії та Іспанії у їхній заявці на проведення Чемпіонату світу з футболу-2030.