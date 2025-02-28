Зеленський навчився мистецтва домовлятися – CNN

У Зеленського також сталося власне прозріння.

У світі Дональда Трампа все швидко змінюється. Кілька днів тому президент США неправдиво затаврував президента України Володимира Зеленського як "диктатора", який винний в російській війні проти України й не має "жодних козирів" для гри. Але сьогодні, 28 лютого, український лідер отримає повний прийом у Білому домі та має підписати з Трампом угоду про корисні копалини.

У Зеленського також сталося власне прозріння. Минулого тижня він звинуватив Трампа в тому, що той вивів владіміра путіна з ізоляції після того, як США відправили своїх чиновників на мирні переговори з росією в Саудівську Аравію без України. І попередив, що президент США живе в "дезінформаційному просторі росії". Але тепер Зеленський засвоїв важливий урок: дозволити Трампу перемогти.

Про це пише Стівен Коллінсон, старший репортер CNN Politics.

Репортер додає, що у Володимира Зеленського не було особливо вибору й він мусив погодитися на угоду щодо корисних копалин. Адже він намагається повернутися до мирних переговорів. І якщо перша зустріч Зеленського з Трампом після його переобрання зменшить побоювання, що Україну можуть зрадити, вона також може відкрити можливість довгострокових відносин США з країною — перспектива, яка ще кілька днів тому здавалася малоймовірною.

Зеленський позиціонує цю угоду лише як основу для майбутнього пакту — значною мірою тому, що він намагається використати мінеральні багатства України для отримання майбутніх гарантій безпеки з боку США, які він вважає життєво важливими для збереження будь-якої можливої мирної угоди.

"Те, що угода з Україною щодо рідкісноземельних мінералів, схоже, не виправдає очікувань президента [Трампа], не означає, що він не буде позиціонувати її як надзвичайну перемогу для себе та американців", — пише Коллінсон.

За останні дні між Зеленським і Трампом могло багато чого змінитися. Але між Трампом і путіним нічого не змінилося, і остання демонстрація повної довіри американського лідера до російського диктатора стала величезним тривожним дзвіночком щодо того, яку угоду він може спробувати укласти з росією, підсумував репортер.