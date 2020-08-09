ПОЛІТИКА НОВИНИЗустріч радників лідерів "нормандського формату" відбудеться 11 вересня, українська сторона очікує там "певних пропозицій та рішень".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський назвав дату зустрічі радників "нормандського формату"
42 дні на сході України зберігався режим припинення вогню, допоки один український військовий не загинув
Фото: з вільних джерел
Про це повідомив президент Володимир Зеленський на брифінгу в Сумах, зазначає "Громадське".
Він нагадав, що 42 дні на сході України зберігався режим припинення вогню, допоки один український військовий не загинув.
"Ми на рівні міністра закордонних справ і не тільки з'єднувалися з Російською Федерацією, яка повинна тримати ті домовленості, які були [досягнуті] на рівні Тристоронньої контактної групи", - додав президент.
Нагадаємо, що Зеленський вважає, що друга "нормандська зустріч" вказуватиме на великі шанси закінчити війну
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
08 09 2020 13:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Аваков: ми готові забезпечити чесні і прозорі вибори
- ВІДЕО Навального госпіталізували з отруєнням
- ВІДЕО Тіхановська записала ще одне відеозвернення
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі