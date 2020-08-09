Зеленський назвав дату зустрічі радників "нормандського формату"

42 дні на сході України зберігався режим припинення вогню, допоки один український військовий не загинув

Зустріч радників лідерів "нормандського формату" відбудеться 11 вересня, українська сторона очікує там "певних пропозицій та рішень".

Про це повідомив президент Володимир Зеленський на брифінгу в Сумах, зазначає "Громадське".

Він нагадав, що 42 дні на сході України зберігався режим припинення вогню, допоки один український військовий не загинув.

"Ми на рівні міністра закордонних справ і не тільки з'єднувалися з Російською Федерацією, яка повинна тримати ті домовленості, які були [досягнуті] на рівні Тристоронньої контактної групи", - додав президент.

Нагадаємо, що Зеленський вважає, що друга "нормандська зустріч" вказуватиме на великі шанси закінчити війну