Зеленський вважає, що друга "нормандська зустріч" вказуватиме на великі шанси закінчити війну

Про нову дату зустрічі поки не повідомляють

Зеленський зазначив, що домовленості, яких досягли лідери держав на паризькому саміті 9 грудня 2019 року, виконуються, хоч і не так швидко, як хотілося б. За його словами, запроваджений і дотримується режим тиші на Донбасі, також досягнуті домовленості про ділянки розведення та 20 ділянок розмінування.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що проведення другої зустрічі лідерів країн нормандського формату - України, Німеччини, Франції та Росії - вказуватиме на "великий шанс закінчити війну".

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю Euronews, повідомляє пресслужба президента.

Зеленський зазначив, що домовленості, яких досягли лідери держав на паризькому саміті 9 грудня 2019 року, виконуються, хоч і не так швидко, як хотілося б. За його словами, запроваджений і дотримується режим тиші на Донбасі, також досягнуті домовленості про ділянки розведення та 20 ділянок розмінування.

"Друга зустріч у нормандському форматі говорить про те, що у нас великий шанс закінчити війну", - заявив Володимир Зеленський.

Він висловив сподівання, що завершити війну вдасться вже в цьому році.

На його думку, крім існуючого формату, зараз немає іншого дієвого плану з мирного врегулювання ситуації на сході України, який підтримували б усі чотири сторони Нормандського переговорного формату.

"Якщо він (переговорний формат. - Ред.) не буде працювати, тоді вже будемо думати про інший план", - розповів Президент.

Володимир Зеленський вважає, що "нормандська зустріч" за участі президента РФ Владіміра Путіна можлива до кінця вересня.

Напередодні стало відомо, що запланована на 28 серпня зустріч радників глав держав нормандського формату скасована через розбіжності за підсумковими документами. Спершу інформацію опублікували російські ЗМІ. Згодом в Офісі президента України підтвердили, що зустріч на рівні радників не відбудеться і "переноситься у зв’язку з відрядженням радника президента Франції".

Нагадаємо, що Німеччина та Франція підтримали ініціативу про "нормандську зустріч" на рівні глав МЗС