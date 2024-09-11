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Зеленський назвав кількість воєнних злочинів росії

11 вересня 2024, 21:33
Зеленський назвав кількість воєнних злочинів росії
Президент наголосив на невідворотності покарання для винуватців.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на цей час відомо про 137 тисяч воєнних злочинів, які скоїли російські окупанти в Україні. 
 
Про це він сказав під час свого виступу на конференції “Об’єднані заради справедливості”.
 
137 тисяч. І це означає, що вироків має бути не менше. Буча, Ягідне, Маріуполь, Оленівка, десятки цих страшних кадрів, десятки моторошних моментів українських міст, українських сіл, сотні й тисячі інших місць російських злочинів війни… Напевно, не існує країни, де не чули б про те, що зробив окупант на нашій землі й проти наших людей”, - наголосив Зеленський.
 
При цьому президент наголосив на невідворотності покарання для винуватців.
 
Ми з вами обов’язково маємо прийти до одного спільного результату – ми в Україні, ми всі з партнерами у світі: до відчуття, що справедливість перемогла і що кожен, хто постраждав від агресії, знає: це зло не залишилося безкарним”, - сказав він.

 

росія окупантивійна в УкраїніВолодимир Зеленський

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