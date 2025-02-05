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Зеленський назвав втрати українських військових у війні з росією

05 лютого 2025, 09:44
Зеленський назвав втрати українських військових у війні з росією
Ірина Гнатюк/Суспільне Харків
Наразі не відоме число військовополонених українських захисників.

У війні з росією зигунуло порядка 45 100 українців. 

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтервʼю Пірсу Моргану.

Також він розкрив кількість поранених і, за його словами, мова йде про 390 тисяч осіб. 

"Є люди, які отримали поранення, але потім повернулися на передову і знову отримали поранення. Тобто кількість поранень вища, ніж кількість поранених людей", – заявив Зеленський. 

Він додав, що точна кількість військовополонених українських захисників залишається невідомою, але йдеться про тисячі людей.

Крім того, тисячі людей вважаються зниклими безвісти під час бойових дій. Достеменно не відома їхня доля. 

Точна кількість загиблих та поранених військових в Україні не розкривається, проте щодня зʼявляється інформація про загибель захисників з різних регіонів України. 

В цьому ж інтерв’ю Зеленський заявив, що готовий сісти за стіл переговорів з путіним, якщо це буде єдиний варіант.

 

втративійна в Україні

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