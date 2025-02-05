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Я готовий сісти за стіл переговорів з путіним, якщо це буде єдиний варіант – Зеленський

05 лютого 2025, 08:17
Я готовий сісти за стіл переговорів з путіним, якщо це буде єдиний варіант – Зеленський
President.gov.ua
Його особисте ставлення до очільника росії в цьому випадку не має значення.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий сісти за стіл переговорів з лідером кремля Володимиром путіним, якщо це буде єдина схема для принесення миру українцям.

Про це Зеленський розказав в інтерв’ю британському журналісту Пірсу Моргану. 

"Якщо це буде єдина конфігурація, в якій ми зможемо досягти миру для українців та не втрачати людей – звісно ми підемо на це", - сказав президент України. 

Він додав, що його особисте ставлення до очільника росії в цьому випадку не має значення. 

"Я вважаю його ворогом. І, якщо чесно, думаю, що і він мене вважає ворогом", - констатував Зеленський. 

За його словами, зараз Україна не може повернути всі території, і "не може втрачати мільйони людей заради результату, який може й не настати". 

Зеленський також сказав що країна не може "порушити присягу, яку давали тим, хто віддав своє життя заради країни у цій війні". Також не можна порушувати Конституцію та визнавати окуповані території російськими.

Нагадаємо у вівторок, 4 лютого, Зеленський провів нараду щодо розвитку Повітряних сил і анонсував кадрові зміни у керівництві Міноборони.

 

Володимир ПутінВолодимир Зеленськийвійна в Україні

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