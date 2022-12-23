Зеленський назвав завдання дипломатії на 2023 рік
Про це повідомляє Європейська правда.
Зокрема, звертаючись до послів, Зеленський перерахував такі завдання на 2023 рік:
-Початок переговорів щодо вступу України до ЄС
-Підготовка до саміту НАТО та забезпечення його конкретних результатів
-Отримання допомоги у сфері оборони та безпеки
-Отримання допомоги у відновленні енергетики після російських ударів
-Міжнародна допомога щодо Плану швидкого відновлення України (Fast Recovery Plan)
-Введення нових санкцій проти росії, блокування російських активів у світі
-Створення міжнародного трибуналу щодо злочину агресії та військових злочинів рф
-Захист українських біженців та допомога у їхньому поверненні додому
"Реалізація всіх цих завдань - це і є наша перемога, елементи цієї перемоги", - зазначив Зеленський.
Також він анонсував створення Українського агентства міжнародної допомоги, яке допомагатиме іншим країнам, у тому числі у цифровій сфері та у сфері продовольчої безпеки. Особливу увагу Зеленський приділив роботі з африканського спрямування, наступного року заплановано відкриття посольств України у 10 країнах Африки.
Раніше повідомлялось, що Глава Євроради виступив за припинення членства росії в Радбезі ООН.