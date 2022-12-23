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Зеленський назвав завдання дипломатії на 2023 рік

23 грудня 2022, 16:05
Зеленський назвав завдання дипломатії на 2023 рік
Фото: з вільного доступу
Головні питання української дипломатії на наступний рік - початок переговорів щодо вступу України до Євросоюзу, отримання міжнародної військової та енергетичної допомоги, створення міжнародного трибуналу над рф.

Про це повідомляє Європейська правда.

Зокрема, звертаючись до послів, Зеленський перерахував такі завдання на 2023 рік:

-Початок переговорів щодо вступу України до ЄС

-Підготовка до саміту НАТО та забезпечення його конкретних результатів

-Отримання допомоги у сфері оборони та безпеки

-Отримання допомоги у відновленні енергетики після російських ударів

-Міжнародна допомога щодо Плану швидкого відновлення України (Fast Recovery Plan)

-Введення нових санкцій проти росії, блокування російських активів у світі

-Створення міжнародного трибуналу щодо злочину агресії та військових злочинів рф

-Захист українських біженців та допомога у їхньому поверненні додому

"Реалізація всіх цих завдань - це і є наша перемога, елементи цієї перемоги", - зазначив Зеленський.

Також він анонсував створення Українського агентства міжнародної допомоги, яке допомагатиме іншим країнам, у тому числі у цифровій сфері та у сфері продовольчої безпеки. Особливу увагу Зеленський приділив роботі з африканського спрямування, наступного року заплановано відкриття посольств України у 10 країнах Африки.

Раніше повідомлялось, що Глава Євроради виступив за припинення членства росії в Радбезі ООН.

війнадипломатизеленський

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