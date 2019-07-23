CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗа словами журналіста, розмова відбулася в Офісі президента 23 липня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський назвав журналіста "Схем" "хлопчиком"
Президент України Володимир Зеленський назвав "хлопчиком" журналіста програми "Схеми" Михайла Ткача
Фото: Piotr Andrusieczko
Про це розповів сам Ткач у Facebook, йдеться в "Громадське".
Журналіст процитував себе і президента:
Зеленський: Де цей хлопчик?
Я: Я журналіст, а не хлопчик.
Зеленський: А журналіст що не може бути хлопцем?
Я: Хлопцем може. Хлопчиком — ні.
Зеленський: Ну хорошо. Як до Вас звертатись?
Я: Михайло мене звати, Володимире Олександровичу.
"Хтось певне забув як у Порошенка вимагав до себе поваги на стадіоні", — додав Ткач.
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