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Зеленський назвав журналіста "Схем" "хлопчиком"

Президент України Володимир Зеленський назвав "хлопчиком" журналіста програми "Схеми" Михайла Ткача
За словами журналіста, розмова відбулася в Офісі президента 23 липня.
Зеленський назвав журналіста "Схем" "хлопчиком" Фото: Piotr Andrusieczko

Про це розповів сам Ткач у Facebook, йдеться в "Громадське".

Журналіст процитував себе і президента:

Зеленський: Де цей хлопчик?

Я: Я журналіст, а не хлопчик.

Зеленський: А журналіст що не може бути хлопцем?

Я: Хлопцем може. Хлопчиком — ні.

Зеленський: Ну хорошо. Як до Вас звертатись?

Я: Михайло мене звати, Володимире Олександровичу.

"Хтось певне забув як у Порошенка вимагав до себе поваги на стадіоні", — додав Ткач.

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