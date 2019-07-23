Зеленський назвав журналіста "Схем" "хлопчиком"

За словами журналіста, розмова відбулася в Офісі президента 23 липня.

Про це розповів сам Ткач у Facebook, йдеться в "Громадське".

Журналіст процитував себе і президента:

Зеленський: Де цей хлопчик?

Я: Я журналіст, а не хлопчик.

Зеленський: А журналіст що не може бути хлопцем?

Я: Хлопцем може. Хлопчиком — ні.

Зеленський: Ну хорошо. Як до Вас звертатись?

Я: Михайло мене звати, Володимире Олександровичу.

"Хтось певне забув як у Порошенка вимагав до себе поваги на стадіоні", — додав Ткач.

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