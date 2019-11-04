Зеленський не наркоман, такі питання недоречні, - Манжосов
Манжосов підтвердив, що знає Зеленського давно.
Ведучий запитав: "Чи бачили Ви, чи чули щось таке, що Зеленський "потрєблял"?"
"Я кажу Вам, що це не правда. Ну, це дурість, висмоктана з пальця", – заявив Манжосов в ефірі "Прямого", інформує Lіga.net.
Ганапольський уточнив: "Ви ніколи не бачили, щоб він курив, коловся і так далі і ви це вважаєте неправдою?"
"Це неправда", – запевнив колега кандидата-шоумена.
"Чи не здається Вам, що постановки таких питань у сучасних дебатах, за таких великих програм просто недоречні? Вони є необґрунтованими, невиправданими. Це питання, які працюють виключно на фарс, на привернення уваги, на те ж шоу", – сказав Манжосов.
Ведучий парирував, що Зеленський обрав тактику не відповідати – а суспільству важливо знати правду, адже якщо шоумен переможе на виборах, він буде керувати країною. Тому важливий висновок лікарів і свідчення близьких до Зеленського людей.
Манжосов у відповідь погодився зі співаком Святославом Вакарчуком: "Давайте створювати не форми, а суть". "Те, що ми сьогодні обговорюємо, це не суть", – додав він.
Нагадаємо, 11 квітня Манжосов збирався розповісти журналістам про свій конфлікт із Зеленським, однак пішов із прес-центру до початку прес-конференції: він нібито отримав погрози, а побачивши своїх друзів передумав. Актор сів на таксі, не поговоривши з журналістами.
Паралельно до прес-центру "Українських новин" прийшли правоохоронці через повідомлення про мінування, але нікого не евакуювали і пішли.
Згодом представники Манжосова повідомили, що йому "весь ранок дзвонять, пишуть, погрожують".
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