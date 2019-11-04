Зеленський не наркоман, такі питання недоречні, - Манжосов

Екс-учасник "95 Кварталу" каже, що Зеленський не вживав наркотики

Колишній актор студії "95 Квартал" Денис Манжосов спростував, що кандидат у президенти і його товариш Володимир Зеленський вживає наркотики.

Манжосов підтвердив, що знає Зеленського давно.

Ведучий запитав: "Чи бачили Ви, чи чули щось таке, що Зеленський "потрєблял"?"

"Я кажу Вам, що це не правда. Ну, це дурість, висмоктана з пальця", – заявив Манжосов в ефірі "Прямого", інформує Lіga.net.

Ганапольський уточнив: "Ви ніколи не бачили, щоб він курив, коловся і так далі і ви це вважаєте неправдою?"

"Це неправда", – запевнив колега кандидата-шоумена.

"Чи не здається Вам, що постановки таких питань у сучасних дебатах, за таких великих програм просто недоречні? Вони є необґрунтованими, невиправданими. Це питання, які працюють виключно на фарс, на привернення уваги, на те ж шоу", – сказав Манжосов.

Ведучий парирував, що Зеленський обрав тактику не відповідати – а суспільству важливо знати правду, адже якщо шоумен переможе на виборах, він буде керувати країною. Тому важливий висновок лікарів і свідчення близьких до Зеленського людей.

Манжосов у відповідь погодився зі співаком Святославом Вакарчуком: "Давайте створювати не форми, а суть". "Те, що ми сьогодні обговорюємо, це не суть", – додав він.

Нагадаємо, 11 квітня Манжосов збирався розповісти журналістам про свій конфлікт із Зеленським, однак пішов із прес-центру до початку прес-конференції: він нібито отримав погрози, а побачивши своїх друзів передумав. Актор сів на таксі, не поговоривши з журналістами.

Паралельно до прес-центру "Українських новин" прийшли правоохоронці через повідомлення про мінування, але нікого не евакуювали і пішли.

Згодом представники Манжосова повідомили, що йому "весь ранок дзвонять, пишуть, погрожують".