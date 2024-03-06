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Зеленський не просить, щоб американські війська воювали в Україні – Кірбі

06 березня 2024, 08:07
Зеленський не просить, щоб американські війська воювали в Україні – Кірбі
Фото: УНН
Україні лише потрібні інструменти, щоб захистити себе.

Президент України Володимир Зеленський не просить, щоб американські війська воювали в Україні, він лише просить про інструменти та спроможності. 

Про це повідомив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

"Він ніколи не просив, щоб іноземні війська воювали за його країну. Він та його війська самі хочуть це робити, але їм потрібні інструменти", - додав Кірбі.

Він нагадав, що Джо Байден від початку вторгнення рф наголошував, що американські війська не будуть воювати на території України.

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому також наголосив, що Конгрес США повинен схвалити додаткове фінансування для України. Це необхідно, щоб Сполучені Штати "могли продовжувати потужне лідерство й підтримку в коаліції з понад 50 держав".

Нагадаємо, що заява про можливість застосування західних військ на території України була зроблена Макроном після зустрічі лідерів європейських держав у Парижі.

Кірбівійна в УкраїніМакрон війна з рфросія окупанти

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