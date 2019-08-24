Зеленський: не зовсім правильно говорити, що Україні - 28 років
Президент почав свою промову із заклику подякувати українським захисникам на Сході, завдяки яким ми можемо відзначати День Незалежності.
"Кожен мій ранок починається з смс-повідомлення. Це смс від Генерального штабу. За минулу добу обстрілів сім, втрат - дві. Цифри можуть бути різними, але тільки одна робить ранок добрим - це нуль", - сказав Володимир Зеленський.
"Не зовсім правильно говорити, що Україні - 28. Адже до 91-го року ми встигли чимало: відбулося Хрещення Київської Русі, Іван Федоров видав у Львові "Апостол", заснована Києво-Могилянська академія, козаки на чолі з Богданом Хмельницьким та Іваном Сірком підкорили фортецю Дюнкерк, на світ з'явилася конституція Пилипа Орлика, Україна була однією з засновниць ООН, а Сергій Корольов зробив вагомий внесок у підкорення людством космосу. Це лише кілька важливих подій яскравої історії нашої одночасно багатовікової та молодої країни", - наголосив глава держави.
Нагадаємо, що на Майдані в Києві відбулися святкові заходи до Дня Незалежності України. Заходам передувала хвилина мовчання за загиблими героями Небесної сотні.
Її оголосив президент Володимир Зеленський.
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