Зеленський: Ні з ким зі старої влади ми не бачимо коаліції, - ВІДЕО

"Ні з ким зі старої влади ми не бачимо коаліції. Поки так"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його партія не бачить коаліції з партіями, які представляють "стару владу".

"Ні з ким зі старої влади ми не бачимо коаліції. Поки так. Але ми не знаємо, які партії пройдуть, тому будемо вирішувати після результатів", - сказав Зеленський, повідомляє "Громадське".

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський повідомив, що бачить на посаді прем’єр-міністра професійного економіста, який не має політичного минулого, не очолював раніше ні Кабінет міністрів, ні парламент та не є лідером жодної фракції.