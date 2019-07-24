Зеленський обговорив із прем'єром Італії вирок нацгвардійцю Марківу

"Він висловив стурбованість невиправдано жорстким рішенням суду та підкреслив важливість неупередженого розгляду цієї справи італійським Апеляційним судом"

Президент Володимир Зеленський телефоном обговорив з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте вирок нацгвардійцю Віталію Марківу, якого італійський суд засудив до 24 років ув’язнення.

В офісі президента зазначили, що під час телефонної розмови обговорювався нещодавній вирок суду міста Павії громадянину України Віталію Марківу за звинуваченням у вбивстві італійського журналіста Андреа Роккеллі на Донбасі у 2014 році, повідомляє "Європейська правда".

Стверджується, що Зеленський запропонував правову допомогу України у проведенні ґрунтовної спільної експертизи обставин смерті Андреа Роккеллі.

"Він висловив стурбованість невиправдано жорстким рішенням суду та підкреслив важливість неупередженого розгляду цієї справи італійським Апеляційним судом", - підкреслили у пресслужбі.

Нагадаємо, що посол України в Італії назвав процес проти Марківа масштабною спецоперацією Росії.