НОВИНИПрезидент Володимир Зеленський телефоном обговорив з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте вирок нацгвардійцю Віталію Марківу, якого італійський суд засудив до 24 років ув’язнення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський обговорив із прем'єром Італії вирок нацгвардійцю Марківу
"Він висловив стурбованість невиправдано жорстким рішенням суду та підкреслив важливість неупередженого розгляду цієї справи італійським Апеляційним судом"
Фото: RFE/RL
В офісі президента зазначили, що під час телефонної розмови обговорювався нещодавній вирок суду міста Павії громадянину України Віталію Марківу за звинуваченням у вбивстві італійського журналіста Андреа Роккеллі на Донбасі у 2014 році, повідомляє "Європейська правда".
Стверджується, що Зеленський запропонував правову допомогу України у проведенні ґрунтовної спільної експертизи обставин смерті Андреа Роккеллі.
"Він висловив стурбованість невиправдано жорстким рішенням суду та підкреслив важливість неупередженого розгляду цієї справи італійським Апеляційним судом", - підкреслили у пресслужбі.
Нагадаємо, що посол України в Італії назвав процес проти Марківа масштабною спецоперацією Росії.
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