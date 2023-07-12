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ПОЛІТИКА

Зеленський обговорив із Сунаком гарантії безпеки для України (доповнено)

12 липня 2023, 12:56
Зеленський обговорив із Сунаком гарантії безпеки для України (доповнено)
Сторони обговорили оборону, політику, а також спільну безпеку.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Британії Ріші Сунак на полях саміту НАТО у Вільнюсі.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

"Третя зустріч і третій успіх для України на саміті за сьогодні", - написав президент.

Сторони обговорили оборону, політику, а також спільну безпеку. Зеленський подякував Сунаку за зброю, зокрема далекобійне озброєння.

"Міцна підтримка України на шляху в НАТО. І готуємо гарантії безпеки для України на шляху в НАТО. Дуже хороша зустріч!" - додав президент.

Президент України прибув до Вільнюса на саміт НАТО вчора, 11 липня. Він зазначив, що приїхав до Литви для трьох головних речей: гарантії безпеки для України, запрошення до Альянсу та отримання зброї.

Сьогодні Зеленський вже зустрівся із прем'єром Канади Джастіном Трюдо та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Зокрема, сторони домовились, що Німеччина передасть Україні додаткові пускові установки ЗРК Patriot та ракети до них.

Як пише "Інтерфакс-Україна", на Даунін-Стріт повідомили, що Британія передає Україні ще 70 бойових транспортних засобів, а також машин матеріально-технічного забезпечення. Зокрема, йдеться про бойові машини розвідки CVR. Крім того, в рамках цього пакету Україні негайно передадуть тисячі додаткових снарядів для танків Challenger 2.

Президент України Володимир Зеленський на полях саміту НАТО у Вільнюсі зустрівся також  з австралійським прем’єром Ентоні Албанезе. За словами українського президента, Австралія в рамках нового пакету допомоги дає нам 30 бронетранспортерів Bushmaster.

"Переговори з паном прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албанезе. Дякую! Новий потужний оборонний пакет, включно з 30 Bushmaster. Як завжди, маємо й повне політичне розуміння. Успішна зустріч!", – написав Зеленський у Telegram.

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