Зеленський обговорив з Макроном посилення ППО і ВМС

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, де обговорили низку двосторонніх питань.

Про це прес-служба Зеленського написала на сайті.

"Важливо, що всі наші домовленості щодо посилення оборонної підтримки з боку Франції виконуються. Дуже ціную це", - сказав Зеленський. Він подякував за нещодавній пакет оборонної допомоги.

Президенти двох країн обговорили ситуацію на фронті і нагальні потреби ЗСУ: посилення ППО, надання далекобійної зброї та збільшення морських спроможностей України для захисту зернового коридору.

Зеленський розповів Макрону про підготовку наступної зустрічі на рівні радників із національної безпеки та зовнішньополітичних радників лідерів держав стосовно реалізації Формули миру.

В контексті обговорення співпраці України з ЄС президенти торкнулися питань подальшої макрофінансової підтримки нашої країни з використанням нового фінансового інструменту Ukraine Facility.

"Глава Української держави відзначив важливість ухвалення рішення про започаткування переговорів про вступ України до Євросоюзу", - написали в ОП.