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ПОЛІТИКА

Зеленський обговорив з Шольцом першочергові потреби сил оборони України

21 вересня 2023, 10:11
Зеленський обговорив з Шольцом першочергові потреби сил оборони України
Джерело: president.gov.ua
Під час зустрічі Зеленський подякував ФРН за підтримку України та посилення протиповітряної оборони нашої країни.

У Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський зустрівся з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Про це повідомляє Офіс президента.

Під час зустрічі Зеленський подякував ФРН за підтримку України та посилення протиповітряної оборони нашої країни. Крім цього, глава держави поінформував Шольца про перебіг подій на фронті та розповів про першочергові потреби України.

"Президент відзначив важливість подальшого посилення української ППО для захисту цивільної інфраструктури напередодні зими та функціонування "зернового коридору", - йдеться в повідомленні.

Зеленський наголосив, що отримання додаткових систем ППО дасть змогу захистити чорноморські порти та історичну спадщину Одеси.

Крім цього, вони поспілкувались про підготовку чергової зустрічі на рівні радників щодо обговорення пунктів Української формули миру, а також Глобального саміту миру.

На додаток, лідери приділили увагу підготовці до міжнародної Конференції з питань відновлення України, яка відбудеться в Німеччині влітку 2024 року.

Німеччина є одним із лідерів серед країн-союзників України в плані постачання озброєнь. Так, Берлін надав декілька видів артилерії, танки Leopard старішої і нової модифікації, системи ППО IRIS-T і Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.

У пакеті допомоги від 17 серпня Німеччина передала Україні дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу ближнього радіуса дії IRIS-T.

ШольцЗеленський.оборонавійна

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