Зеленський обіцяє антикорупційну систему без російського впливу після підписання суперечливого закону

Він закликав "покарати тих, хто роками уникали відповідальності".

Президент України Володимир Зеленський після підписання закону, який загрожує незалежності НАБУ та САП, провів нараду з керівниками ключових правоохоронних і антикорупційних органів, заявивши, що антикорупційна система продовжить роботу і має бути очищена від російського впливу.

У своєму вечірньому зверненні глава держави повідомив, що обговорив "різні виклики" з директором НАБУ Семеном Кривоносом, керівником САП Олександром Клименком, генеральним прокурором Русланом Кравченком та головою СБУ Василем Малюком.

"Антикорупційна інфраструктура працюватиме. Тільки без російських впливів – від цього треба все очистити. І справедливості має стати більше", — зазначив Зеленський.

Він також наголосив, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро продовжуватимуть свою діяльність, а важливою складовою цього процесу є налаштованість Генпрокуратури на забезпечення принципу невідворотності покарання.

"Справи, які роками лежали, мають розслідуватись. Роками посадовці, які втекли з України, спокійно живуть за кордоном — у дуже приємних країнах і без жодних юридичних наслідків. Це ненормально", — заявив президент.

Окремо Зеленський порушив питання безпеки інформації та можливих витоків, підкресливши, що російські спецслужби не повинні мати доступ до чутливої інформації. Він наголосив: "Важливо, щоб без росіян. Важливо, щоб була невідворотність покарання і щоб суспільство це дійсно бачило".