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ПОЛІТИКА

Зеленський обіцяє антикорупційну систему без російського впливу після підписання суперечливого закону

23 липня 2025, 08:03
Зеленський обіцяє антикорупційну систему без російського впливу після підписання суперечливого закону
t.me/V_Zelenskiy_official
Він закликав "покарати тих, хто роками уникали відповідальності".

Президент України Володимир Зеленський після підписання закону, який загрожує незалежності НАБУ та САП, провів нараду з керівниками ключових правоохоронних і антикорупційних органів, заявивши, що антикорупційна система продовжить роботу і має бути очищена від російського впливу.

У своєму вечірньому зверненні глава держави повідомив, що обговорив "різні виклики" з директором НАБУ Семеном Кривоносом, керівником САП Олександром Клименком, генеральним прокурором Русланом Кравченком та головою СБУ Василем Малюком.

"Антикорупційна інфраструктура працюватиме. Тільки без російських впливів – від цього треба все очистити. І справедливості має стати більше", — зазначив Зеленський.

Він також наголосив, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро продовжуватимуть свою діяльність, а важливою складовою цього процесу є налаштованість Генпрокуратури на забезпечення принципу невідворотності покарання.

"Справи, які роками лежали, мають розслідуватись. Роками посадовці, які втекли з України, спокійно живуть за кордоном — у дуже приємних країнах і без жодних юридичних наслідків. Це ненормально", — заявив президент.

Окремо Зеленський порушив питання безпеки інформації та можливих витоків, підкресливши, що російські спецслужби не повинні мати доступ до чутливої інформації. Він наголосив: "Важливо, щоб без росіян. Важливо, щоб була невідворотність покарання і щоб суспільство це дійсно бачило".

НАБУзаконСАПВолодимир Зеленський

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