Зеленський обіцяє справедливе покарання для винних у смерті п'ятирічного хлопчика

"Ця трагедія має стати уроком. Ті, хто повинні дбати про безпеку громадян, мусять щохвилини пам’ятати про свою відповідальність"

Президент України Володимир Зеленський обіцяє справедливе покарання для винних у смерті хлопчика, який загинув після кульового поранення в голову.

"Хочу запевнити, що зроблю все, аби винні були покарані по справедливості. Жодного пом’якшення. Жодної спроби зам'яти цю справу. Ця трагедія має стати уроком. Ті, хто повинні дбати про безпеку громадян, мусять щохвилини пам’ятати про свою відповідальність", - написав глава держави на своїй сторінці у Facebook.

Наразі основна версія, що дитину випадково поранили працівники поліції, які напідпитку у позаробочий час стріляли неподалік від місця, де гуляв хлопчик. Обох підозрюваних затримали.

3 червня Державне бюро розслідувань перекваліфікувало на більш тяжчу статтю, інкриміновану затриманим поліцейським.

Пізніше генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що прокуратура перекваліфікувала підозру на статтю про умисне вбивство.

Нагадаємо, що під будівлею Міністерства внутрішніх справ у Києві зібралися обурені активісти з вимогою покарати поліцейських, які застрелили п'ятирічного хлопчика у Переяславі-Хмельницькому.