Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Зеленський обіцяє справедливе покарання для винних у смерті п'ятирічного хлопчика

"Ця трагедія має стати уроком. Ті, хто повинні дбати про безпеку громадян, мусять щохвилини пам’ятати про свою відповідальність"
Президент України Володимир Зеленський обіцяє справедливе покарання для винних у смерті хлопчика, який загинув після кульового поранення в голову.
Зеленський обіцяє справедливе покарання для винних у смерті п Володимир Зеленський

"Хочу запевнити, що зроблю все, аби винні були покарані по справедливості. Жодного пом’якшення. Жодної спроби зам'яти цю справу. Ця трагедія має стати уроком. Ті, хто повинні дбати про безпеку громадян, мусять щохвилини пам’ятати про свою відповідальність", -  написав глава держави на своїй сторінці у Facebook.

Наразі основна версія, що дитину випадково поранили працівники поліції, які напідпитку у позаробочий час стріляли неподалік від місця, де гуляв хлопчик. Обох підозрюваних затримали.

3 червня Державне бюро розслідувань перекваліфікувало на більш тяжчу статтю, інкриміновану затриманим поліцейським.

Пізніше генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що прокуратура перекваліфікувала підозру на статтю про умисне вбивство.

Нагадаємо, що під будівлею Міністерства внутрішніх справ у Києві зібралися обурені активісти з вимогою покарати поліцейських, які застрелили п'ятирічного хлопчика у Переяславі-Хмельницькому.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 06 2019 22:39
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
#бізнес_ветеранів: Сімейна крамничка солодощів від Віталія Карабута

#бізнес_ветеранів: Сімейна крамничка солодощів від Віталія Карабута

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.