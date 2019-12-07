Зеленський обурився через "прогул" міністра-кандидата, хоча той і у відпустці
"Я сам безпосередньо знаю, що головна проблема в Україні - екологічна. І саме ця проблема зароджувалася і живе в Кривому Розі. Я хотів би сказати, що ми запросили, щоб ви зрозуміли рівень ставлення до цієї проблеми нашої команди й особисто президента, міністра екології, щоб він приїхав сюди до нас. Ми всі приїхали, він не може, і дуже добре, що нас показують камери: він не зміг, тому що у нього передвиборна кампанія", - заявив Зеленський, повідомляє "Українська правда".
Він звернувся до жителів Львівської області, щоб вони запам'ятали цей факт.
"Я думаю, що зараз я йому (Семераку) дуже "допоміг" у Львівській області", - пожартував президент.
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявив про плани внести зміни до закону про очищення влади і внести у перелік посад, які підпадають під люстрацію, всіх представників влади, які керували країною з 2014 по 2019 роки.
За його словами, він щодня спілкується з чиновниками різних рівнів і розуміє - це "безнадійний діагноз".
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