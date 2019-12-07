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Зеленський обурився через "прогул" міністра-кандидата, хоча той і у відпустці

"Я сам безпосередньо знаю, що головна проблема в Україні - екологічна. І саме ця проблема зароджувалася і живе в Кривому Розі"
Президент Володимир Зеленський висловив обурення щодо неявки міністра екології і природних ресурсів Остапа Семерака на нараду з екологічної ситуації, незважаючи на той факт, що міністр перебуває у відпустці для участі у виборчій кампанії.
Зеленський обурився через "прогул" міністра-кандидата, хоча той і у відпустці Фото: president.gov.ua

"Я сам безпосередньо знаю, що головна проблема в Україні - екологічна. І саме ця проблема зароджувалася і живе в Кривому Розі. Я хотів би сказати, що ми запросили, щоб ви зрозуміли рівень ставлення до цієї проблеми нашої команди й особисто президента, міністра екології, щоб він приїхав сюди до нас. Ми всі приїхали, він не може, і дуже добре, що нас показують камери: він не зміг, тому що у нього передвиборна кампанія", - заявив Зеленський, повідомляє "Українська правда".

Він звернувся до жителів Львівської області, щоб вони запам'ятали цей факт.

"Я думаю, що зараз я йому (Семераку) дуже "допоміг" у Львівській області", - пожартував президент.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявив про плани внести зміни до закону про очищення влади і внести у перелік посад, які підпадають під люстрацію, всіх представників влади, які керували країною з 2014 по 2019 роки.

За його словами, він щодня спілкується з чиновниками різних рівнів і розуміє - це "безнадійний діагноз".

 

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12 07 2019 19:58
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