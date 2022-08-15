Зеленський очолив Консультативну раду з питань деокупації та реінтеграції Криму

Президент України Володимир Зеленський створив і очолив Консультативну раду з питань деокупації та реінтеграції Криму.

Відповідний указ №579/2022 опубліковано на офіційному сайті глави Української держави.

У документі зазначається, що Консультативна рада – консультативно-дорадчий орган при Президентові України.

"Основними завданнями новоствореної ради є підготовка з урахуванням положень Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території АРК та міста Севастополя, затвердженої Указом Президента України від 24 березня 2021 року № 117/2021, та внесення в установленому порядку пропозицій щодо пріоритетів діяльності, у тому числі в медах Кримської платформи, з питань деокупації, реінтеграції та відновлення територіальної цілісності України, захисту прав та інтересів українців, подолання наслідків і відшкодування шкоди, завданої Українській держав, її громадянам та юридичним особам у зв'язку зі збройною агресією та тимчасовою окупацією російською федерацією частини території України. А також - участь у виробленні позиції України з ключових напрямів діяльності "Кримської платформи"; підготовка пропозицій щодо удосконалення законодавства з питань, що стосуються деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Криму та міста Севастополя", - йдеться у документі.

Головою Консультативної ради є Президент України, секретарем – постійний представник глави Української держави в Автономній Республіці Крим. Персональний склад Консультативної ради затверджує Президент України.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що кримські татари отримали статус "турецького кореня".