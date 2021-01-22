Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Зеленський оголосив державний траур через пожежу у Харкові

Поліція і Державна служба з надзвичайних ситуацій доповіли про поточну ситуацію
Після пожежі в Харкові, в результаті якого загинули 15 осіб, в Україні буде оголошено траур на державному рівні. Траурним днем буде 23 січня.
Зеленський оголосив державний траур через пожежу у Харкові Фото: gettyimages.com

Про це на брифінгу в Харкові заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє "РБК-Україна".

Він зазначив, що поліція і Державна служба з надзвичайних ситуацій доповіли про поточну ситуацію.

"Висновки треба робити після отримання всіх деталей ... Ще раз співчуття всім рідним і близьким ... На жаль, причини приїзду до Харкова в останній рік не дуже добрі. Але ми з'ясуємо всю ситуацію, розуміємо, що дуже серйозні виклики будуть. Я підпишу указ, завтра буде день траура на державному рівні ", - заявив Зеленський.

Раніше було названо три основні версії пожежі. Зокрема, розглядається можливість підпалу, необережне поводження з вогнем та електрообігрівачами, а також коротке замикання.

Уже відомо про затримання чотирьох осіб у зв'язку з пожежею. У тому числі затримано директорку нелегального будинку престарілих "Золотий час". Організатори оцінювали послуги перебування в пансіонаті в середньому в 15 тисяч гривень.

Читайте також: На Львівщині стався вибух у каплиці, одна людина постраждала
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 01 2021 12:49
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
ТОП-10 оригінальних подарунків на свята

ТОП-10 оригінальних подарунків на свята

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.