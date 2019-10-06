Зеленський оголосив новий конкурс на добір кандидатур суддів від України до ЄСПЛ

Зеленський також утворив комісію для проведення конкурсу та затвердив її персональний склад

Президент Володимир Зеленський підписав указ про проведення конкурсу із вибору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України.

Зеленський також утворив комісію для проведення конкурсу та затвердив її персональний склад, комісія складатиметься з 5 експертів-правників, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на відповідний указ розміщений на сайті глави держави.

Цим же указом він ліквідував конкурсну комісію, утворену на початку квітня колишнім президентом Петром Порошенком.

Заступник міністра юстиції - уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина заявляв, що організація оголошеного Порошенком конкурсу не відповідала нормам Ради Європи.

У Страсбурзі розробили чіткі рекомендації для відбору суддів, які, зокрема, передбачають широку доступність інформації про проведення конкурсу та надання розумного періоду часу для подання заяв. Оголошений у квітні конкурс не відповідав цим критеріям, через що обрання судді від Україні могли заблокувати

В ЄСПЛ працюють 47 суддів – по одному від кожного члена Ради Європи. У квітні 2019-го сплив термін повноважень судді від України в Страсбурзі Ганни Юдківської. Її повноваження продовжуються автоматично до обрання наступного судді.

За правилами Ради Європи Україна має подати до Страсбурга три кандидатури, з яких ПАРЄ обирає того, хто стане суддею.

Нагадаємо, що Окружний адміністративний суд міста Києва зупинив проведення конкурсу на обрання суддею Європейського суду з прав людини від України.