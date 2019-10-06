Зеленський оголосив новий конкурс на добір кандидатур суддів від України до ЄСПЛ
Зеленський також утворив комісію для проведення конкурсу та затвердив її персональний склад, комісія складатиметься з 5 експертів-правників, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на відповідний указ розміщений на сайті глави держави.
Цим же указом він ліквідував конкурсну комісію, утворену на початку квітня колишнім президентом Петром Порошенком.
Заступник міністра юстиції - уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина заявляв, що організація оголошеного Порошенком конкурсу не відповідала нормам Ради Європи.
У Страсбурзі розробили чіткі рекомендації для відбору суддів, які, зокрема, передбачають широку доступність інформації про проведення конкурсу та надання розумного періоду часу для подання заяв. Оголошений у квітні конкурс не відповідав цим критеріям, через що обрання судді від Україні могли заблокувати
В ЄСПЛ працюють 47 суддів – по одному від кожного члена Ради Європи. У квітні 2019-го сплив термін повноважень судді від України в Страсбурзі Ганни Юдківської. Її повноваження продовжуються автоматично до обрання наступного судді.
За правилами Ради Європи Україна має подати до Страсбурга три кандидатури, з яких ПАРЄ обирає того, хто стане суддею.
Нагадаємо, що Окружний адміністративний суд міста Києва зупинив проведення конкурсу на обрання суддею Європейського суду з прав людини від України.
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