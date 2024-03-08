Зеленський оголосив про назву другого українського корвету

Ввечері у нього буде зустріч з Ердоганом.

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Туреччини 8 березня уже побував на суднобудівному заводі, де будують українські корвети класу «Ada» для ВМС ЗС України та повідомив, що корабель буде носити ім’я "Гетьман Іван Виговський".

Про це йдеться на сайті президента.

"З метою відновлення історичних традицій національного війська, увічнення пам’яті видатного українського військового, політичного і державного діяча гетьмана Війська Запорозького Івана Виговського постановляю присвоїти корвету класу «Ada» Військово-Морських Сил Збройних Сил України ім’я гетьмана Івана Виговського та надалі іменувати цей корвет — корвет «Гетьман Іван Виговський", - йдеться у відповідному указі.

Очікується, що пізніше Зеленський зустрінеться я з главою турецької держави Реджепом Тайіпом Ердоганом. Зокрема, турецькі ЗМІ пишуть, що планується докладно обговорити ситуацію щодо продовження дії Угоди про зерновий коридор та питання про "пошук довгострокового миру в регіоні". Зустріч лідерів держав запланована на 19:00.

Зазначимо, що на початку березня міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан після завершення дипломатичного форуму в Анталії, де був присутній міністр закордонних справ рф Сєргєй Лавров, заявив, що «настав час розпочати діалог про припинення вогню», хоча "це не означає визнання окупації (росією)".

Водночас Україна наголошує, що переговори з рф можливі лише після повної деокупації усіх тимчасово захоплених територій. Зокрема президент Зеленський заяив, що ініціатива переговорів має йти тільки від України, оскільки інші країни можуть не враховувати інтереси Києва.