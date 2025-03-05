Зеленський оголосив про роботу над першими кроками мирного договору

Перемир'я має включати звільнення полонених, перемир'я в морі та в небі.

Президент України Володимир Зеленський розказав про роботу над першими кроками мирного договору.

Про це він написав в Telegram-каналі.

"Готуємо план перших кроків для наближення справедливого та стійкого миру. Працюємо над ним швидко. Він буде готовий найближчим часом. Європа має спільне бачення щодо закінчення війни та гарантій безпеки. Вона повинна бути за столом майбутніх переговорів разом з Україною та США", - йдеться в дописі.

Президент написав, що усе це включає звільнення полонених, перемир'я в морі та в небі, що передбачає заборону на використання ракет, далекобійних дронів, ударів по енергетичній і цивільній інфраструктурі.

За його словами, далі Україна хоче "дуже швидко" пройти наступні етапи і разом зі США домовитися про сильну остаточну угоду.

Днями Зеленський заявив, що Україна прагне якнайшвидше сісти за стіл переговорів.