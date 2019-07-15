CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрезидент України Володимир Зеленський ініціював початок оновлення дипломатичного корпусу України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський оновлює змінює 12 послів
"Вже прийнято рішення про заміну 12 керівників посольств по всьому світу. Зокрема, і посол України в США закінчує своє відрядження до Вашингтона. Паралельно з цим, йде робота із підбору та оформлення нових послів"
Володимир Зеленський
"Вже прийнято рішення про заміну 12 керівників посольств по всьому світу. Зокрема, і посол України в США закінчує своє відрядження до Вашингтона. Паралельно з цим, йде робота із підбору та оформлення нових послів", - йдеться у повідомленні на сторінці Офісу президента у Facebook.
Зазначається, що відповідні укази глави держави будуть опубліковані найближчим часом.
Нагадаємо, що в червні Заступник глави Адміністрації президента Руслан Рябошапка заявив, що президент Володимир Зеленський звільнив 15 голів обласних державних адміністрацій.
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