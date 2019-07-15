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Зеленський оновлює змінює 12 послів

"Вже прийнято рішення про заміну 12 керівників посольств по всьому світу. Зокрема, і посол України в США закінчує своє відрядження до Вашингтона. Паралельно з цим, йде робота із підбору та оформлення нових послів"
Президент України Володимир Зеленський ініціював початок оновлення дипломатичного корпусу України.
Зеленський оновлює змінює 12 послів Володимир Зеленський

"Вже прийнято рішення про заміну 12 керівників посольств по всьому світу. Зокрема, і посол України в США закінчує своє відрядження до Вашингтона. Паралельно з цим, йде робота із підбору та оформлення нових послів", - йдеться у повідомленні на сторінці Офісу президента у Facebook.

Зазначається, що відповідні укази глави держави будуть опубліковані найближчим часом.

Нагадаємо, що в червні Заступник глави Адміністрації президента Руслан Рябошапка заявив, що президент Володимир Зеленський звільнив 15 голів обласних державних адміністрацій.

 

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15 07 2019 20:57
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