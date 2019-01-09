Зеленський: партія Медведчука фінансується кешем із-за кордону
"Партія Медведчук - там є ще чимало запитань, це його партія чи там тимчасове об'єднання, і хто вони такі. Є великі питання, звідки в них гроші на фінансування партії, звідки гроші на фінансування каналів. У нас є відповіді - обсяги кеша звідки та з якої країни вони все це отримують. І це буде дуже гучна історія, яка дуже погано закінчиться", - сказав Зеленський в інтерв'ю "1+1".
Нагадаємо, що на початку серпня вийшло спільне розслідування The Insider, Bellingcat і BuzzFeed, яке стосується фінансування проросійської партії "Ліга Півночі" в Італії. У ньому говориться, що радники лідера цієї партії Маттео Сальвіні регулярно літають до Москви й іноді повертаються звідти на приватних літаках.
Журналісти натякали, що цими літаками з Росії до Італії возять готівку.
Медведчук до недавнього часу був єдиною людиною в Україні, якій дозволяли літати в Москву в обхід заборони на пряме авіасполучення. Ці польоти були остаточно заборонені тільки навесні 2019 року, після того як Медведчук почав возити із собою інших проросійських політиків для публічних зустрічей з лідерами РФ.
2019 року Віктор Медведчук став депутатом Верховної Ради.
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