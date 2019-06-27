Зеленський перепризначив т.в.о. голови Кіровоградської ОДА
Відповідні укази №№464-465 від 27 червня оприлюднено на сайті глави держави, повідомляє LB.ua.
Сергій Коваленко був призначений тимчасово виконувачем обов'язків голови Кіровоградської ОДА 11 червня після звільнення з посади глави адміністрації Сергія Кузьменка.
Світлана Лобанова народилася в 1962 році в Кіровограді. Закінчила Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування (1984 г.), Українську академію зовнішньої торгівлі (2000 р за спеціальністю "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", магістр міжнародного менеджменту).
У квітні 2018 року вона була призначена заступником голови Кіровоградської обласної державної адміністрації.
Нагадаємо, що вчора 26 червня Президент Володимир Зеленський вніс на погодження Уряду вісьмох глав ОДА.
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