ВІДПОЧИНОК НОВИНИОбраний президент Володимир Зеленський запросив "всіх охочих" прийти зранку 20 травня у Маріїнський парк, звідки він вирушить до Верховної Ради на інавгурацію.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський піде на інавгурацію з Маріїнського парку: запрошує всіх охочих
"Там же на великих екранах ви зможете побачити мою клятву вам. Відчуватиму, що ви поруч"
Володимир Зеленський
На своїй сторінці у Facebook Володимир Зеленський заявив, що хоче скласти президентську присягу дивлячись народу в очі.
"За регламентом це відбудеться у залі Верховної Ради, перед депутатами. Я запрошую всіх охочих вранці 20 травня до Маріїнського парку, звідки я вирушу до Верховної Ради", - наголосив Зеленський
"Там же на великих екранах ви зможете побачити мою клятву вам. Відчуватиму, що ви поруч", - додав він.
Нагадаємо, що Верховна Рада призначила інавгурацію обраного президента Володимира Зеленського на 20 травня.
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