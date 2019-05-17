Зеленський піде на інавгурацію з Маріїнського парку: запрошує всіх охочих

"Там же на великих екранах ви зможете побачити мою клятву вам. Відчуватиму, що ви поруч"

Обраний президент Володимир Зеленський запросив "всіх охочих" прийти зранку 20 травня у Маріїнський парк, звідки він вирушить до Верховної Ради на інавгурацію.

На своїй сторінці у Facebook Володимир Зеленський заявив, що хоче скласти президентську присягу дивлячись народу в очі.

"За регламентом це відбудеться у залі Верховної Ради, перед депутатами. Я запрошую всіх охочих вранці 20 травня до Маріїнського парку, звідки я вирушу до Верховної Ради", - наголосив Зеленський

"Там же на великих екранах ви зможете побачити мою клятву вам. Відчуватиму, що ви поруч", - додав він.

Нагадаємо, що Верховна Рада призначила інавгурацію обраного президента Володимира Зеленського на 20 травня.