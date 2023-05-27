Зеленський підписав санкції проти росії та білорусі

Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО щодо нових персональних санкцій проти 51 фізичної та 220 юридичних осіб з росії та білорусі.

Під санкції потрапили підприємства, які пов'язані з транспортною, комунікаційною та промисловою галузями рф та бр.

Про це йдеться на сайті Президента.

Цього разу санкції наклали на керівників російських підприємств та вчених, діятимуь вони 10 років.

Крім того, Зеленський запровадив санкції проти підприємств, пов'язаних з транспортною, комунікаційною та промисловою галузями Росії та білорусі.

До списку потрапили МТС, РЖД, ЗАТ Руська трійка, Карачевський завод Електродеталь, Сарапульський Радіозавод, Челябінський ковальсько-пресовий завод та багато інших. Також під обмеження потрапили білоруські компанії: Мінський автомобільний завод, Мінський механічний завод імені С.І. Вавілова, Вітебський завод радіодеталей Моноліт, Оршанський авіаремонтний завод.