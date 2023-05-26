Міністерство фінансів ввело санкції проти керівника ПВК "Вагнер" в Малі
Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США ввело до санкційного списку росіянина Івана Маслова, який очолює угруповання ПВК Вагнер в Малі.
Про це повідомляє американський Мінфін.
Керівник ПВК "Вагнер" в Малі працював з урядовими чиновниками Малі, аби здійснити розгортання групи ПВК "Вагнер" в цій країні. Іван Маслов також забезпечував житлом бойовиків, які приїжджали в Малі, і організовував зустрічі лідера ПВК Євгена Пригожина з представниками уряду декількох африканських країн.
Також Маслов працював над реалізацією інтересів ПВК у видобувному секторі країни.
"Є ознаки того, що група Вагнера намагалася закупити військові системи в іноземних постачальників і направити цю зброю через Малі як третю сторону. Наприклад, співробітники угруповання, імовірно, намагалися через Малі придбати військове обладнання, таке як міни, безпілотні літальні апарати, радари та контрбатарейні системи, для використання в Україні", - заявили в Мінфін США.
Санкції передбачають заморожування всіх активів Маслова в США і блокування будь-яких організацій, які прямо чи опосередковано належать йому та іншим підсанкційним особам.На початку травня Швеція заявила, що домагатиметься в ЄС визнати ПВК "Вагнер" терористичною організацією.