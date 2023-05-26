Міністерство фінансів ввело санкції проти керівника ПВК "Вагнер" в Малі

"Вагнер" намагається приховати придбання військового обладнання для використання в Україні, в тому числі через Малі та інші країни, наголосив американський Мінфін.

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США ввело до санкційного списку росіянина Івана Маслова, який очолює угруповання ПВК Вагнер в Малі.

Про це повідомляє американський Мінфін.

Керівник ПВК "Вагнер" в Малі працював з урядовими чиновниками Малі, аби здійснити розгортання групи ПВК "Вагнер" в цій країні. Іван Маслов також забезпечував житлом бойовиків, які приїжджали в Малі, і організовував зустрічі лідера ПВК Євгена Пригожина з представниками уряду декількох африканських країн.

Також Маслов працював над реалізацією інтересів ПВК у видобувному секторі країни.

"Є ознаки того, що група Вагнера намагалася закупити військові системи в іноземних постачальників і направити цю зброю через Малі як третю сторону. Наприклад, співробітники угруповання, імовірно, намагалися через Малі придбати військове обладнання, таке як міни, безпілотні літальні апарати, радари та контрбатарейні системи, для використання в Україні", - заявили в Мінфін США.

Санкції передбачають заморожування всіх активів Маслова в США і блокування будь-яких організацій, які прямо чи опосередковано належать йому та іншим підсанкційним особам.