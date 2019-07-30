Зеленський підписав указ про аудит електронних реєстрів

"Сьогодні в Україні нараховується понад 350 державних реєстрів, більшість з яких функціонують абсолютно неефективно та непрозоро"

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який передбачає проведення аудиту всіх державних електронних реєстрів та має забезпечити їхнє прозоре функціонування.

Зазначається, що метою підписаного указу є упорядкування державних реєстрів, яке, як вважають в Офісі президента, забезпечить подальший розвиток електронних послуг для громадян та бізнесу, повідомляє прес-служба Офісу президента.

"Сьогодні в Україні нараховується понад 350 державних реєстрів, більшість з яких функціонують абсолютно неефективно та непрозоро. Це є головною причиною виникнення рейдерства, корупції та інших схем при наданні різноманітних державних послуг, наприклад у будівельній чи земельній сферах", - зазначив радник президента Михайло Федоров

В Офісі президента сподіваються, що після проведення аудиту реєстрів можна буде запровадити єдиний ідентифікатор фізичної особи. У майбутньому це дозволить не вимагати у громадян надавати одну й ту саму інформацію та довідки у різних державні служби.

Також указом Зеленського передбачено створення єдиного веб-порталу з доступом до всіх реєстрів, де кожен охочий зможе отримати електронний витяг з усією необхідною інформацією.

Нагадаємо, що заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко вважає, що в новому українському уряді може бути створено одне міністерство з гуманітарної політики - на базі міністерств культури, молоді і спорту та інформаційної політики.