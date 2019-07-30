Зеленський підписав указ про аудит електронних реєстрів
Зазначається, що метою підписаного указу є упорядкування державних реєстрів, яке, як вважають в Офісі президента, забезпечить подальший розвиток електронних послуг для громадян та бізнесу, повідомляє прес-служба Офісу президента.
"Сьогодні в Україні нараховується понад 350 державних реєстрів, більшість з яких функціонують абсолютно неефективно та непрозоро. Це є головною причиною виникнення рейдерства, корупції та інших схем при наданні різноманітних державних послуг, наприклад у будівельній чи земельній сферах", - зазначив радник президента Михайло Федоров
В Офісі президента сподіваються, що після проведення аудиту реєстрів можна буде запровадити єдиний ідентифікатор фізичної особи. У майбутньому це дозволить не вимагати у громадян надавати одну й ту саму інформацію та довідки у різних державні служби.
Також указом Зеленського передбачено створення єдиного веб-порталу з доступом до всіх реєстрів, де кожен охочий зможе отримати електронний витяг з усією необхідною інформацією.
Нагадаємо, що заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко вважає, що в новому українському уряді може бути створено одне міністерство з гуманітарної політики - на базі міністерств культури, молоді і спорту та інформаційної політики.
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