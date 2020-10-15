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Зеленський підписав указ про передачу земель сільгосппризначення з державної до комунальної власності

"Ми повертаємо землі людям. З центру - на місця. Це логічно, і головне - це справедливо", - зазначив він.
Президент України Володимир Зеленський у четвер підписав указ про передачу земель сільгосппризначення з державної до комунальної власності.
Зеленський підписав указ про передачу земель сільгосппризначення з державної до комунальної власності Фото: з вільних джерел
"Сьогодні я підписую указ про заходи щодо передачі земель сільськогосподарського призначення з державної до комунальної власності", - сказав він, виступаючи в четвер на земельному форумі "Земля - народу" у Чернігівській області.
 
Зеленський зазначив, що 26 жовтня 2020 року всі новостворені громади мають отримати землю в комунальну власність і зможуть використовувати кошти від землекористування для розвитку та благополуччя своїх громад.
 
"Ми повертаємо землі людям. З центру - на місця. Це логічно, і головне - це справедливо", - зазначив він.
 
Зеленський наголосив, що законодавство України забороняє продаж земель комунальної власності, що є гарантією того, що наступні покоління українців залишатимуться господарями своєї землі. Загалом, за його словами, місцеве самоврядування отримає у власність понад 2 млн гектарів землі.
 
"Це справді історичний день. Це красномовна, переконлива і найкраща відповідь всім, вибачте, брехунам та маніпуляторам, колишнім деяким президентам, прем'єр-міністрам, колишнім адвокатам, чинним кумам, сміливим блогерам, які ховаються десь в Іспанії, і "молодим прогресивним реформаторам". Всі вони в один голос кричали, що ми вкрали в українців землю. Після сьогоднішнього дня у них є лише два шляхи: або визнати свою помилку та вибачитись за свою брехню, або замовкнути і не заважати нам робити життя українців краще", - заявив він.
 
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15 10 2020 13:42
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