Зеленський підписав указ про створення Ради соціального розвитку регіонів
Цим самим указом глава держави затвердив положення про Раду соціального розвитку регіонів, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Як наголошується в документі, Раду створюють з метою аналізу забезпечення гарантій соцзахисту населення, напрацювання внесення на розгляд глави держави пропозицій щодо вирішення проблемних питань, підготовки законопроектів, напрацювання пропозицій щодо налагодження взаємодії з інститутами громадянського суспільства у вирішенні питань надання соціальних послуг.
Раду, згідно з положенням, очолює заступник керівника Офісу президента України з питань соціальної політики та охорони здоров'я.
Рішення Ради ухвалюють більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради шляхом відкритого голосування. У разі рівного розподілу голосів голос голови Ради є вирішальним. За результатами засідання оформляється протокол, який підписують голова й секретар Ради.
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