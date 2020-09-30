Зеленський підписав указ про створення Ради соціального розвитку регіонів

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №415/2020, яким створив Раду соціального розвитку регіонів, повідомляється на сайті глави держави.

Цим самим указом глава держави затвердив положення про Раду соціального розвитку регіонів, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як наголошується в документі, Раду створюють з метою аналізу забезпечення гарантій соцзахисту населення, напрацювання внесення на розгляд глави держави пропозицій щодо вирішення проблемних питань, підготовки законопроектів, напрацювання пропозицій щодо налагодження взаємодії з інститутами громадянського суспільства у вирішенні питань надання соціальних послуг.

Раду, згідно з положенням, очолює заступник керівника Офісу президента України з питань соціальної політики та охорони здоров'я.

Рішення Ради ухвалюють більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради шляхом відкритого голосування. У разі рівного розподілу голосів голос голови Ради є вирішальним. За результатами засідання оформляється протокол, який підписують голова й секретар Ради.

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