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Зеленський підписав указ, що передбачає підвищення "мінімалки" медикам

Важливий указ президента України, що має досить складну назву, але, я вважаю, просту суть. Указ встановлює орієнтир мінімального рівня оплати праці для медиків: не менше 13,5 тисяч гривень для середнього медичного персоналу, і не менше 20 тисяч гривень для лікарського складу
Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким передбачається підвищення мінімальної заробітної плати для медичних працівників – сподівається, що це врахують під час формування бюджету на 2022 рік.
Зеленський підписав указ, що передбачає підвищення "мінімалки" медикам Фото: ua.news
Про це він заявив під час виступу до Дня медика, повідомляє "Економічна правда".
 
Він зауважив, що "неприпустимо, коли середня зарплата в галузі охорони здоров’я близька до рівня середньої зарплати України", адже, коли медпрацівники рятують життя, вони "не повинні думати, як вижити самим".
 
"Важливий указ президента України, що має досить складну назву, але, я вважаю, просту суть. Указ встановлює орієнтир мінімального рівня оплати праці для медиків: не менше 13,5 тисяч гривень для середнього медичного персоналу, і не менше 20 тисяч гривень для лікарського складу", – заявив він.
 
Зеленський додав, що спільно з урядом і парламентом працюватимуть над тим, аби ці цифри не залишилися на папері, а загальний бюджет охорони здоров’я зростав. Відповідно, аби зростали тарифи за програмою медичних гарантій.
 
"Наразі уряд починає процес підготовки бюджету на 2022 рік. Я дуже прошу уряд врахувати ці розміри під час розрахунки тарифів медгарантій і формування бюджетів відомчих медзакладів", – резюмував він.
 
Наразі текст підписаного указу не опубліковано на сайті Офісу президента.
 
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18 06 2021 14:46
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