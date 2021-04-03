Уряд виділив майже 1,5 мільярда на виплати медикам, які вакцинують від COVID-19

Кабінет Міністрів виділив майже 1,5 млрд грн на оплату роботи медиків, які проводять вакцинацію населення від COVID-19, та 341 млн - на роботу лабораторних центрів МОЗ.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу сказала заступниця міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова.

“Кабінет Міністрів підтримав ініціативу МОЗ про виділення коштів на вакцинацію населення від COVID-19. 1 млрд 482 млн грн виділено для оплати медичних послуг медикам, задіяним у заходах боротьби з COVID-19, зокрема тим, що мають відношення до вакцинації”, - сказала Шаталова.

Вона додала, що в Програмі медичних гарантій створено новий пакет медичних послуг - з вакцинації населення, з розрахунку проведення імунізації 20 млн осіб при повному навантаженні команд з вакцинації

Так, за словами Шаталової, фахівці з вакцинації мають провести попередній огляд пацієнта для визначення протипоказань, опитування для визначення приналежності пацієнта до цільової групи, що має бути вакцинована, провести перший раунд вакцинації особи, здійснювати моніторинг несприятливих подій після імунізації, і такі самі дії проводити під час другого туру вакцинації.

Також Шаталова поінформувала, що додатково було виділено 341 млн грн лабораторним підрозділам МОЗ, які здійснюють тестування хворих на COVID-19.

За її словами, ці кошти, а також кошти на пакет з вакцинації були закладені через спеціальний фонд , який станом на 1 січня 2021 року є в залишках і створений за рахунок залишків ковідного фонду минулого року.

Кабінет Міністрів затвердив Програму медичних гарантій на 2021 рік, вона передбачатиме 35 пакетів медичних послуг. У 2021 році на Програму медичних гарантій виділено 123 млрд грн.

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